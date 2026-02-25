扱いやすさと安定感で長いラリーに集中できる中上級者向け新シリーズ設計！ヨネックス「MUSE（ミューズ）」
ヨネックスから、ラリーの続けやすさを重視した新シリーズ「MUSE（ミューズ）」が登場します！
操作の難しさを意識しにくい設計で、自然なスイングでも安定したショットを狙いやすい点が魅力です。
2026年5月上旬より、中上級者向けモデルとして発売中。
ヨネックス「MUSE（ミューズ）」
発売時期：2026年5月上旬価格：各41,800円（税込）展開モデル：MUSE 98／100／100L／100SL／107（全5機種）フェイス面積：98〜107inch²重量：265g〜305g
ヨネックスは、世界のトップアスリートにも選ばれてきた“MADE BY YONEX”の品質を掲げるスポーツブランドです。
同シリーズは、テニスサークルやスクールでラリーを楽しみたい中上級者に向けて開発されています。
キーメッセージ「余計なことは忘れて、ラリーに没頭しよう」のとおり、扱いやすさを軸に設計された新シリーズです。
アイソメトリック®が支える広いスウィートエリア
比較フェイスサイズ：100inch²スウィートエリア：一般的な円形ラケット比で上下左右に7％拡大
ヨネックス独自のアイソメトリック®形状により、面積を変えずに有効打点を広く取りやすい設計です。
打点がわずかにずれた場面でも返球の再現性を保ちやすく、ラリー中の安心感につながります。
ユニフォーム・インパクト・グロメットの安定打球設計
スウィートエリア拡大：19％（他社対抗品比較）構造：2つのグロメットを1つに統合
四隅で縦糸と横糸の有効長を伸ばす設計により、センターでもオフセンターでも打球感をそろえやすくなっています。
ラリー中の面ブレによる違和感を抑えやすく、テンポを切らさずに配球へ集中しやすい構成です。
エナジー・フロー・シャフトの薄型コントロール
最薄部：約18.0mm比較対象のシャフト厚：22〜26mm
薄型ながらパワー伝達としなりのバランスを取り、力みすぎない操作感へつなげるシャフト設計です。
長いゲームでも振り遅れを抑えやすく、安定したラリーを重ねたいプレーヤーに合う仕様です。
5機種ラインアップと連動コレクション展開
モデル数：5機種全長：27inchグリップサイズ：G0〜G3原産地：中国価格：各41,800円（税込）
98〜107inch²までのレンジをそろえることで、プレースタイルや体格に合わせた選択がしやすくなっています。
MUSEのデザインに合わせたカプセルコレクションとして、バッグ・ストリング・シューズも展開予定です。
道具の扱いに意識を取られずにラリーの質を上げたい人にとって、日々の練習効率を高めやすいシリーズです。
スクール練習からサークルゲームまで、打ち合う時間をしっかり楽しみたい日に相性の良い一本です☆
