ヨネックスから、ラリーの続けやすさを重視した新シリーズ「MUSE（ミューズ）」が登場します！

操作の難しさを意識しにくい設計で、自然なスイングでも安定したショットを狙いやすい点が魅力です。

2026年5月上旬より、中上級者向けモデルとして発売中。

ヨネックス「MUSE（ミューズ）」

発売時期：2026年5月上旬価格：各41,800円（税込）展開モデル：MUSE 98／100／100L／100SL／107（全5機種）フェイス面積：98〜107inch²重量：265g〜305g

ヨネックスは、世界のトップアスリートにも選ばれてきた“MADE BY YONEX”の品質を掲げるスポーツブランドです。

同シリーズは、テニスサークルやスクールでラリーを楽しみたい中上級者に向けて開発されています。

キーメッセージ「余計なことは忘れて、ラリーに没頭しよう」のとおり、扱いやすさを軸に設計された新シリーズです。

アイソメトリック®が支える広いスウィートエリア

比較フェイスサイズ：100inch²スウィートエリア：一般的な円形ラケット比で上下左右に7％拡大

ヨネックス独自のアイソメトリック®形状により、面積を変えずに有効打点を広く取りやすい設計です。

打点がわずかにずれた場面でも返球の再現性を保ちやすく、ラリー中の安心感につながります。

ユニフォーム・インパクト・グロメットの安定打球設計

スウィートエリア拡大：19％（他社対抗品比較）構造：2つのグロメットを1つに統合

四隅で縦糸と横糸の有効長を伸ばす設計により、センターでもオフセンターでも打球感をそろえやすくなっています。

ラリー中の面ブレによる違和感を抑えやすく、テンポを切らさずに配球へ集中しやすい構成です。

エナジー・フロー・シャフトの薄型コントロール

最薄部：約18.0mm比較対象のシャフト厚：22〜26mm

薄型ながらパワー伝達としなりのバランスを取り、力みすぎない操作感へつなげるシャフト設計です。

長いゲームでも振り遅れを抑えやすく、安定したラリーを重ねたいプレーヤーに合う仕様です。

5機種ラインアップと連動コレクション展開

モデル数：5機種全長：27inchグリップサイズ：G0〜G3原産地：中国価格：各41,800円（税込）

98〜107inch²までのレンジをそろえることで、プレースタイルや体格に合わせた選択がしやすくなっています。

MUSEのデザインに合わせたカプセルコレクションとして、バッグ・ストリング・シューズも展開予定です。

道具の扱いに意識を取られずにラリーの質を上げたい人にとって、日々の練習効率を高めやすいシリーズです。

スクール練習からサークルゲームまで、打ち合う時間をしっかり楽しみたい日に相性の良い一本です☆

扱いやすさと安定感で長いラリーに集中できる中上級者向け新シリーズ設計！

ヨネックス「MUSE（ミューズ）」の紹介

よくある質問

Q. ヨネックス MUSE（ミューズ）の価格はいくらですか？

価格は各41,800円（税込）です。

Q. ヨネックス MUSE（ミューズ）のサイズ・重量は？

重量は265g〜305gです。

