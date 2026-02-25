ミラノ・コルティナ五輪でペアとして日本勢初の金メダルを獲得、団体でも銀メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅうペア」が25日、メダリスト会見に出席しました。

会見では集まった記者から次々と質問があがり、この日は海外の記者も出席。中国のテレビ局の記者から「演技やお互いの信頼関係など、中国にも2人を応援しているファンは大勢います」と国外のファンについてコメントを求められ、三浦選手は「国を超えてたくさんの方に応援いただいて本当にありがたいです。以前韓国と中国で四大陸選手権を戦って、現地の方々にお手紙・メッセージをたくさんいただいて、本当に愛されているんだなと感じて、本当にそのファンの方のために滑りたいなと思いながら滑らせていただいています」と感謝のコメントをしました。

木原選手は「ペア大国の中国のスケートファンの方からそういったお言葉をいただけたことは本当にうれしく思います。2人の憧れである隋文静選手と韓聡選手、僕たちはそのお二方を非常にリスペクトしているので、中国の方からそういったお言葉をいただけたのはうれしく思っています」と語りました。