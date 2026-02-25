元AKB48メンバーでタレント、実業家の川崎希（38）が24日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。衝撃的な買い物ぶりを話した。

今回のテーマは「買い物依存症」。MCの上田晋也（55）が「川崎さんも結構お買い物するの？」と聞くと、「毎日普通のスーパーで、普通に1万円、買い物するとか…」。上田が「え、スーパーで!?」。ほかの出演者も「1万円!?」と声を出した。

周囲の反応に川崎は「スーパーで1万円買い物しない日、なくないですか？」。上田が「毎日パーティーやってんの？」とツッコむ、川崎は「違う違う」と苦笑い。

小さいおもちゃ、お菓子、フルーツと購入する物を上げると、上田は「そんなんで1万円なんかいかないじゃない」と言うが、川崎は「いくんですよ〜、ほんと東京、高くて」。すると若槻千夏が「東京、関係ない」。川崎は「いちごが5000円するんですよ」。同時に若槻ら出演者が「しないよ！」など総ツッコミ。

さらに川崎は「Amazonでも毎日2、3万買うんですよ」とネット通販での購入も明かした。「普通の生活用品。シャンプーだったり…。ストックでなくなってきたかもしれない、とか。ちょっとした家電。掃除機がちょっと調子が悪いとか」と買い物の内容を話した。

そして「カードの請求が、10年くらいかな。3ケタ下回ったことがないです」。川崎の隣で冷たい視線を送っていたファーストサマーウイカが「物価高？」と言うなど、出演者をあぜんとさせた。