機体を守るために電子戦だけでは不十分？

アメリカ空軍は2026年2月10日、空中給油機や輸送機などの大型機に、防空用の小型ミサイルを搭載する案を検討していることを明らかにしました。

【こんな感じ!?】給油機を防衛するための対空ミサイル（画像）

この計画は、空軍のモビリティ担当プログラム・エグゼクティブ・オフィサー（PEO）であり、空軍ライフサイクル管理センター（AFLCMC）モビリティ局長を務めるケビン・ステイミー氏が、公式インタビューで明らかにしたものです。

ステイミー氏は「私たちが真剣に検討している技術の一つは、高価値航空機資産の運動エネルギーによる自己防衛です」とコメント。空中で作戦を行う大型機については、技術の発展により脅威が増大していると説明し、「遠距離から攻撃可能な兵器が増える中、F-35やF-47のような機体よりも、給油機を標的にして撃墜する方が容易だと敵は考えています」と述べました。

そのため、C-17やKC-46のような後方支援を担う大型機の防衛能力向上が急務だとしています。ステイミー氏は「赤外線シーカーであれレーダーシーカーであれ、運動エネルギーで排除する手段があれば、電子攻撃や特定の脅威にしか効果がないデコイに頼る必要はありません」と、電子戦的な防衛ではない、物理的な防衛手段の有効性に言及。「いわば最後の防護線です。すべてが失敗し、脅威がキルチェーンを突破した場合でも、給油機を守る手段を確保できます。給油機を『兵器交戦圏』に進出させるためには、この技術が不可欠です」と強調しました。

この「運動エネルギー」による防衛兵装について、ステイミー氏は具体的な名称には言及していません。しかし、米国内の防衛メディアは、アメリカ空軍が長年研究してきた小型ミサイルが有力ではないかと報じています。

その一つが「小型自衛弾（Miniature Self-Defense Munition：MSDM）」です。全長約1mのミサイルで、通常の戦闘機が搭載する空対空ミサイルよりもかなり小型の自衛用兵装です。2020年7月には、アメリカ国防総省が戦闘機向けMSDMの開発に向けてレイセオンと契約を締結したと報じられています。