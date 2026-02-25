長方形の物体を遠くに投げ飛ばすお祭り「フルーツケーキ投げ大作戦」
世界には面白いお祭りがたくさんあるが、アメリカからのユニークなイベントを発見したのでご紹介。2026年1月31日、アメリカのコロラド州マニトウスプリングスで開催される「フルーツケーキ投げ大作戦」（The Great Fruitcake Toss）。1996年に地元の人々が公園でフルーツケーキを投げ始めたことがきっかけで、約30年に渡って冬の風物詩イベントになっている。長方形な約500グラムのフルーツケーキを遠くに投げ飛ばすクレイジーなイベントで、昔は投擲機で数百メートル先まで飛ばしていたから驚きである。フルーツケーキを投げ飛ばす以外にも、距離の異なる大小3つのリングに投げ入れる正確さを競うものや、スプーンで持ち運びながら障害物コースを走破するバランス力を競うレースも開催されるなど、今年も大いに盛り上がりが期待される冬の風物詩、詳細が気になる方は公式HPもチェックしてみてください。
The Great Fruitcake Toss
https://manitousprings.org/events/fruitcake-toss/
昨年の動画
（Written by 山岸悠也）
