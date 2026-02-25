「練習を途中で切り上げた」マドリーに激震…絶対エースのフランス代表FWがCLベンフィカ戦欠場と母国報道。左膝の負傷が原因か「一刻も早く治療が必要だ」

「練習を途中で切り上げた」マドリーに激震…絶対エースのフランス代表FWがCLベンフィカ戦欠場と母国報道。左膝の負傷が原因か「一刻も早く治療が必要だ」