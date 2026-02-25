「練習を途中で切り上げた」マドリーに激震…絶対エースのフランス代表FWがCLベンフィカ戦欠場と母国報道。左膝の負傷が原因か「一刻も早く治療が必要だ」
名門に衝撃が走った。
現地２月17日に敵地で行なわれたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、ベンフィカを１−０で下したレアル・マドリーは、25日にホームでの第２レグに挑む。
この重要な一戦を、絶対的エースのフランス代表FWキリアン・エムバペは欠場することになりそうだ。母国紙『L'EQUIPE』によれば、エムバペはここ数か月、左膝の問題に悩まされ続けているという。
「強制的な休養を余儀なくされている。水曜日のチャンピオンズリーグ・プレーオフ第２レグのベンフィカ戦には出場しない。依然として左膝に痛みが残っているため、午前の練習を途中で切り上げた。
その後、フランス人ストライカーは午後に検査を受けたが、膝の状態は万全には程遠いと診断された。レアル・マドリーの関係者は夕方、非公式にベンフィカとのゲームで彼の起用は不可能と認めた。離脱期間は未定だが、一刻も早く治療が必要だ」
同メディアは続けて、「エムバペはここ１か月半、スピードを上げるたびに苦しみ、方向転換時には激しい痛みに耐えながらプレーしてきた。これほどの痛みは彼のキャリアで初めての経験だった」と伝え、「少なくとも10日間は休養すべきだろう」と指摘している。
大黒柱が不在のまま、今後の数試合を戦う可能性があるマドリー。真価が問われる局面だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
