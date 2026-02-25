「次期田中みな実」Snow Man・阿部亮平、ホテルでの色気あふれる姿にファン興奮！ 「破壊力抜群」
Snow Manの阿部亮平さんは2月24日、自身のInstagramを更新。色気あふれるモデルショットを披露し、ファンから絶賛の声が寄せられました。
【写真】阿部亮平の色気あふれる姿
コメントでは「ホントに美人」「年重ねるごとに色気も出てきた味わい深い阿部亮平様」「次期田中みな実待ったなし!!」「ドキドキしちゃいました」「貴重なパジャマ姿よ」「破壊力抜群なんですが…」「こりゃあべべにメロメロになる人いっぱいになるわ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「年重ねるごとに色気も出てきた味わい深い阿部亮平様」阿部さんは「#あべぐらむ」のハッシュタグを付けて5枚の写真を投稿。ホテルの一室らしきところで撮影されたモデルショットです。阿部さんはパジャマを着用。ベッドに寝転んでカメラを見つめる姿や、洗面台の前で歯を磨く姿など、日常的ながらどれも色気を感じられるショットですね。
「ため息しかでてこない…」たびたびInstagramでモデルショットを投稿している阿部さん。2025年10月31日には黒いレザージャケットを着用した大人っぽい姿を披露しました。ファンからは「儚げで美しく、しなやかで強い」「ため息しかでてこない…」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
