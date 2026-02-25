「35×11」という計算、筆算を書かなくても一瞬で解ける裏ワザがあるのをご存知ですか？ 2桁の数字に11を掛けるときに使える、驚くほど簡単な法則をご紹介します。1分といわず、3秒以内を目指して挑戦してみましょう！

数字の並びをパズルのように組み合わせて解く「脳トレ算数クイズ」！

ある法則を知っているだけで、計算のスピードが劇的に上がります。今回は、算数がもっと楽しくなる問題です。

問題：計算の答えは？

次の計算の答えを、筆算を使わずに考えてみましょう。

35 × 11 = □
ヒント：2桁の数に11をかけるとき、その2つの数字の「和」を真ん中に挟むという法則があります。

正解：385

正解は「385」でした。

▼解説
2桁の数に「11」を掛けるときには、魔法のような法則があります。「掛ける数の十の位と一の位を足して、その和を真ん中に挟む」です！

今回の「35 × 11」で試してみましょう。

35の「3」と「5」を左右に離します。 「3 _ 5」
2つの数字を足します。 3 + 5 = 8
出た答え「8」を真ん中に挟みます。 「3 8 5」

これだけで、あっという間に「385」という答えが導き出せました！

もし足した数が「10」を超えて2桁になった場合は、十の位に1を繰り上げればOKです。この法則を知っていれば、どんな2桁×11も怖くありませんね！

