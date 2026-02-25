【脳トレ】「35×11」の答えは？ 3秒で解ける!? 「魔法の暗算法」に挑戦してみよう
数字の並びをパズルのように組み合わせて解く「脳トレ算数クイズ」！
ある法則を知っているだけで、計算のスピードが劇的に上がります。今回は、算数がもっと楽しくなる問題です。
35 × 11 = □
ヒント：2桁の数に11をかけるとき、その2つの数字の「和」を真ん中に挟むという法則があります。
▼解説
2桁の数に「11」を掛けるときには、魔法のような法則があります。「掛ける数の十の位と一の位を足して、その和を真ん中に挟む」です！
今回の「35 × 11」で試してみましょう。
35の「3」と「5」を左右に離します。 「3 _ 5」
2つの数字を足します。 3 + 5 = 8
出た答え「8」を真ん中に挟みます。 「3 8 5」
これだけで、あっという間に「385」という答えが導き出せました！
もし足した数が「10」を超えて2桁になった場合は、十の位に1を繰り上げればOKです。この法則を知っていれば、どんな2桁×11も怖くありませんね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
