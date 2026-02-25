「2億円」の家を買える人って年収いくら？ 年収1000万円では不十分？

「2億円」の家をフルローンで買うなら年収3000万円程度がひとつの目安！

都心のマンション価格が高騰する昨今、「億超え」という価格帯の物件も決して珍しいものではなくなりました。年収1000万円というのは高収入に思えますが、2億円の家をフルローンで購入することは通常は難しい水準です。

金融機関の審査基準にもよりますが、一般的に、住宅ローンの借入可能額は、年収の6～7倍程度が目安とされています。

年収1000万円の場合、借入額の目安は6000万～7000万円程度で、条件が整っても1億円前後が上限となるケースが多いでしょう。2億円の融資をフルローンで受けるには、単純計算で年収約2800万～3000万円程度が必要になると考えられます

また、審査では「返済負担率（年収に占める年間返済額の割合）」が重視されます。多くの金融機関では返済負担率35％以内を審査上の上限目安としていますが、無理なく返済するための理想的な水準は20～25％程度とされています。



頭金はいくら必要？ 「物件価格の2割」＋諸費用を用意できるかが重要な目安

年収が3000万円に届かなくても、2億円の家を購入する方法はあります。そのひとつが、潤沢な「自己資金（頭金）」の投入です。

超高額物件を購入する際は、以前住んでいた住宅の売却益や、親など家族からの相続・贈与、あるいは長年の貯蓄を頭金に充てるケースがよく見られます。一般的な目安として、頭金は購入価格の2割程度が目安とされています。2億円の物件であれば、おおむね4000万円程度です。

しかし、この場合でも借入額は1億6000万円に上るため、年収に比べて借入額が過大になり、住宅ローン審査を通過するのは容易ではありません。

前述の通り、年収1000万円の一般的な借入可能額の目安は6000万～7000万円程度とされるため、2億円の物件を購入するには、差額となる約1億3000万～1億4000万円を頭金として用意する必要がある計算になります。

また、忘れてはならないのが、購入時にかかる「諸費用」です。印紙税、登録免許税、不動産仲介手数料、ローン手数料、火災保険料などが代表的で、頭金とは別にまとまった資金を用意しておく必要があります。



購入後の維持費も考慮する必要がある

2億円の家、特に都心のタワーマンションや高級住宅街の戸建てなどは、購入後の維持費も十分に考慮しなくてはなりません。マンションの場合、月々の管理費や修繕積立金のほか、固定資産税などを含めると、合計で月額10万円を超えるケースも少なくありません。

都心湾岸エリアなどの人気物件は、一般に「資産価値が落ちにくい」といわれることがありますが、それはあくまで売却時の価格の話です。住み続けている間は、管理費や税金などの支出を賄えるだけの十分なキャッシュフローを維持できる収入源や運用資産が必要不可欠であることを認識しておくべきでしょう。



無理のない資金計画で理想のライフスタイルを実現しよう

2億円の住宅購入は、一般的な年収1000万円世帯にとってはハードルが高い可能性があります。しかし、それは決して不可能という意味ではありません。

大切なのは、数字上の「借りられる額」ではなく、自身のライフプランに基づいた「返せる額」を冷静に見極めることです。信頼できるファイナンシャルプランナーや不動産の専門家などに相談し、長期的な視点でのシミュレーションを行いましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー