5度連続して判定が覆る珍事…最後には歓声も

衝撃の“5連続誤審”が物議を醸している。24日（日本時間25日）にフロリダ州フォートマイヤーズで行われたパイレーツとレッドソックスの試合で、判定が5回連続して覆る珍事が起きた。ミッチ・トラチアック球審が下したストライクとボールの判定に対し、ファンからは非難のコメントが殺到している。

今季からMLBで新しく導入されるABSチャレンジシステムにより、“誤審”が明るみになった。ピッチング・ニンジャの愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）を更新。「今日はついてない1日だったと思ってる？」と綴り、“誤審祭り”の映像を紹介した。

同氏が投稿に添付している動画を確認すると、ABSチャレンジで5度連続して判定が覆っている。判定が覆るたびにファンの歓声も次第に熱を帯びている。この連続した珍事とトラチアック球審の判定精度に対して、ファンからは厳しいコメントが相次いで寄せられている。

SNS上では「もう審判いらないじゃん（笑）」や「これってシステムを試そうとして球審がわざとやってる？」と呆れる声が目立った。さらに「ボールとストライクを判定する機器を設置すればいい」や「球審が4つ誤審をしたら、一塁塁審と入れ替わらせるのってどう？」と辛辣な意見も飛び交っていた。（Full-Count編集部）