将棋の藤井聡太竜王＝名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が、昨年１１月に京都競馬場で行われた「第３８期竜王戦七番勝負第４局」で勝利し、永世竜王資格を獲得したことに伴う記念碑の設置と除幕式が２５日、京都競馬場内で行われた。

記念碑は京都競馬場ステーションゲート隣の稲荷社付近に設置。同所で行われた式には、武豊騎手が日本騎手クラブ会長として出席した。２日間の対局も観戦したという競馬界のレジェンドは式後「前回、前夜祭みたいな時に、ご挨拶はさせていただいたんですけど、しっかりとお話ししたというのは…。今日も『テレビとか見られるんですか？』とかね（笑）。そんな感じで。本当に普通のお話ですね」と笑顔。将棋の話にも及んだようで「将棋関連のお話も、特に…。将棋関連の話も僕ができないですから。まあでも、僕が小学校の時に、囲碁将棋クラブに入ってたっていう話をしたら、藤井さんも『おっ』っていう感じになって。周りが『ちょっと、どうですか？（対戦は）』って言うから、『参りました』って言いました（笑）」と笑わせた。

最後には「我々競馬人としては、やっぱり京都競馬場は名勝負が生まれる場所だし、歴史に残る。本当に名勝負が行われる場所だなと思ったんで。なんか、（対局は）ありがたかったですね。いつかは（競馬場でレースを）見てもらいたいですね」とメッセージを送った。

「第３８期竜王戦七番勝負第４局」は昨年１１月１２、１３日に実施。ＪＲＡ競馬場での将棋公式戦の対局は初めてで、京都競馬場１００周年記念事業の一環として行われた。勝負は、藤井竜王が４戦４勝として棋戦５連覇。２３歳３か月にして史上最年少で史上３人目となる永世竜王の資格を獲得した。