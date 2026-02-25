誕生日に予約開始！ 「アイドルマスター」のフィギュア「天海春香-THE IDOLM＠STER 20th anniversary-」が4月3日より予約開始決定
【天海春香-THE IDOLM＠STER 20th anniversary-】 予約開始：4月3日 2026年秋ごろ 発売予定 価格：未定
コトブキヤのフィギュア「天海春香-THE IDOLM＠STER 20th anniversary-」の予約開始が4月3日に決定したことが発表された。
本製品は、「アイドルマスター」シリーズ20周年を記念して、「天海春香」が衣装「スターピースメモリーズ」を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回「アイドルマスター」の公式サイトにて本製品の予約開始日が決定したことを発表しており、天海春香の誕生日である4月3日に予約開始予定となる。
なお告知ページでは、画像でフィギュアの様子を確認できるほか、2月25日から4月5日の期間に「アイドルマスター オフィシャルショップ アトレ秋葉原店」にてデコマス（彩色見本）の展示を予定している。
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.