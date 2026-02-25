ランドセルをめぐる議論がSNSで盛り上がるなか、ある投稿が多くの共感を集めている。



【写真】卒業後のランドセルが、財布やパスケースに！

「そうだランドセルで荒れてるけど、長男に小学校卒業した後ランドセルリメイクしてあげたよ」



そう投稿したのは、Xユーザーの「さおぱんちゃん メタプラガチホ」さん（@psaopanchanp）。小学校卒業後のランドセルを財布やパスケース、キーケース、キーホルダーへとリメイクし、中学1年生の長男（13歳）へサプライズで手渡したという。



箱を開けた瞬間、息子さんは一度固まり、こう言った。



「何も説明がなくても、これが何か分かる」



その言葉に、多くの人が胸を打たれた。



卒業前から決めていた「リメイク」という選択

リメイクを決めたのは、卒業前からだった。SNSでランドセルリメイクを知り、「これは素敵だな」と思ったのがきっかけだという。



「受付が早く終わることもあると聞いていたので、卒業後すぐに申し込みました」



完成までには時間がかかった。そのため、あえて何の前触れもなく「はい、プレゼント」と渡した。



誕生日でもクリスマスでもない日。息子さんは不思議そうな表情を浮かべながら箱を開け、ランドセルだった革製品を見て理解したという。



「普段あまり感情を表に出すタイプではないんです。でも、わくわくや戸惑いから、感動と喜びに変わる瞬間が見られて、親としてとても嬉しかったです」



後日あらためて感想を聞くと、息子さんは「久しぶりに会えたんだから、嬉しいに決まってる」と話した。



10万円近いランドセル、その“その後”は？

ランドセルは神田屋鞄で購入。色やステッチ、裏地まで子ども自身が選んだオーダーメイド品だった。



「タブレットで楽しそうに選んでいて、“自分だけのランドセル”を作れたことが印象的でした」



リメイクはセイバンに依頼。他社製品にも対応していること、シンプルで日常使いできるデザイン、そして約1万8000円という価格が決め手だった。仕上がりについては「想像以上に丁寧。革の風合いもそのまま活かされていて大満足」と語る。



「500円ランドセルも賛成派」その真意

投稿では「500円ランドセルも賛成派」とも記している。背景にあるのは、「子どもの気持ちを大切にしたい」という考えだ。



「大人目線ではコスパ重視という考えも分かります。でも、自分で選んだランドセルの嬉しさは今でも覚えています。だから、子どもにも“自分で選んだ”“大切にされた”と感じられる体験をしてほしい」



もし低価格や中古という選択肢があるなら、「同じ予算の中で示して、本人が価値を感じる方を選ばせるのも素敵」と話す。



「寄付した」「相棒が帰ってきた」さまざまな声

投稿には多様な反応が寄せられた。



「東日本大震災の被災地に寄付した」という声。「相棒が帰ってきた!!」と喜ぶ別の家庭。「自分が子どものリメイク財布を使いたい」という親の声もあった。



さおぱんちゃんさんはこう受け止める。



「どのエピソードも素敵でした。寄付という形も素晴らしいですし、“相棒が帰ってきた”という声も可愛らしくて。ほとんどが温かい反応で嬉しかったです」



ランドセルは「愛情を伝えるきっかけ」

ランドセルは6年間の象徴。だが、卒業後は押し入れに眠ることも多い。リメイクするか、寄付するか、処分するか…選択は家庭ごとに違う。



「どれも素敵な選択だと思います。それぞれのご家庭らしい形で、一生に一度のイベントを楽しんでほしい」



“何も説明がなくても分かる”。それは、6年間の記憶が、確かにそこに刻まれていたからだ。ランドセルは、ただの鞄ではない。子どもと親の時間を、そっとつなぐ存在なのかもしれない。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）