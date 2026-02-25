J・トーマスが腰手術から復帰 半年ぶりツアー出場へ「成果は期待しない」
昨年1月に腰の椎間板切除手術を受け、リハビリを続けてきた“JT”ことジャスティン・トーマス（米国/PGA通算16勝）が、次週のPGAツアー「アーノルド・パーマー招待」（3月5〜8日）で復帰する。ツアー復帰に先立ち、シミュレーションリーグ「TGL」に参戦したトーマスが現状を明かした。
≪写真≫新作ドライバーの初速を計測&比較してみた！
「ほぼ通常に近い状態だ。TGLでは打ったり止まったりで少し特殊だったが、この1週間はほぼいつも通りの感覚で打てている」と語った。最後の実戦は9月の「ライダーカップ」。11月13日に手術を受け、大事を取って予定より1カ月長くリハビリ期間を設けたという。「まだ調整すべき点は多い。もっとプレーしたかったが、思うようには進まなかった。来週は良いプレーをしたいが、5?6カ月も競技から離れていた。簡単ではないと思う。成果を期待し過ぎずプレーしたい」開催コースのベイヒルについては、「簡単なコースではない。皆が苦労するなら、自分の気持ちも少しは楽になる」と話して笑顔を見せた。今大会は今季3試合目のシグネチャーイベント。会場はフロリダ州オーランドのベイヒルC＆Lで、予選カットありの形式となる。上位50位タイと首位から10打差以内が決勝ラウンドに進出する。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢3人出場 フロリダ大会の組み合わせ
松山はすでに3億超え！ 米男子賞金ランキング
JTが違反を“自己申告” 1罰打で首位陥落「試合を台無しにしたくない」
松山英樹、2025年に稼いだ金額がものすごかった
日本勢10人出場 米女子ツアー組み合わせ
≪写真≫新作ドライバーの初速を計測&比較してみた！
「ほぼ通常に近い状態だ。TGLでは打ったり止まったりで少し特殊だったが、この1週間はほぼいつも通りの感覚で打てている」と語った。最後の実戦は9月の「ライダーカップ」。11月13日に手術を受け、大事を取って予定より1カ月長くリハビリ期間を設けたという。「まだ調整すべき点は多い。もっとプレーしたかったが、思うようには進まなかった。来週は良いプレーをしたいが、5?6カ月も競技から離れていた。簡単ではないと思う。成果を期待し過ぎずプレーしたい」開催コースのベイヒルについては、「簡単なコースではない。皆が苦労するなら、自分の気持ちも少しは楽になる」と話して笑顔を見せた。今大会は今季3試合目のシグネチャーイベント。会場はフロリダ州オーランドのベイヒルC＆Lで、予選カットありの形式となる。上位50位タイと首位から10打差以内が決勝ラウンドに進出する。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢3人出場 フロリダ大会の組み合わせ
松山はすでに3億超え！ 米男子賞金ランキング
JTが違反を“自己申告” 1罰打で首位陥落「試合を台無しにしたくない」
松山英樹、2025年に稼いだ金額がものすごかった
日本勢10人出場 米女子ツアー組み合わせ