ジーノ・ティティクル、新ドライバー投入2戦目でツアー8勝目！去年から替えたクラブは？【WITB】
先週、岩井千怜を1打差でかわし、待望の母国でのツアー8勝目をはたしたジーノ・ティティクル（タイ）。今季もクラブはキャロウェイ契約を継続しており、昨年3勝したクラブセッティングから2本を入れ替え、わずか2戦目で勝利した。
【画像】ティティクルの使用クラブを1本1本拡大して見る
ティティクルが今年替えたクラブは、ウッドの上2本のヘッドとゴルフボール。特に『ELYTE???』から『Quantum???』に替えた1Wは今大会平均262.0ydで、FWキープ率は56ホール中49回捉える「87.5％」をマーク。安定したティショットからパーオン率も「79％」と高いショット力を見せつけた。
慣れた1Wから変更したばかりでFWキープ率が「82.65％」の8位と、昨季の「74.01％」（46位）より大きく順位も改善。平均飛距離は267.78ydから266.36ydに微減したものの、年間女王になった昨年唯一順位が低かった部分を改善し、さらに隙がなくなった。 ちなみに、ティティクルの勝利で「Quantumドライバーは、今シーズン早くも4勝目となります」と米国キャロウェイはアピールしている。下記のクラブセッティングが、昨年11月の「CMEグループツアー選手権」時との比較となる。 【ジーノ・ティティクルの今季使用ギア】※ 全てキャロウェイ 1W：Quantum???（9.0° Ventus TR Red 5S） 3W：Quantum Max（15° Ventus TR Blue 6S） 3U：APEX UW 2022（19° Diamana GT 60S） 4,5I：X FORGED STAR 2024（KBS PGI 90S） 6I〜PW：X FORGED 2024（KBS PGI 90S） A,S,LW：Opus SP Raw（48S,52S,58C） PT：White Hot Versa #7 BALL：Chrome Tour X 2026 【ジーノ・ティティクルの昨季使用ギア】1W：ELYTE???（9° Ventus TR Red 5S）3W：ELYTE（15° Ventus TR Blue 6S）3U：APEX UW 2022（19° Diamana GT 60S）4,5I：X FORGED STAR 2024（KBS PGI 90S）6I〜PW：X FORGED 2024（KBS PGI 90S）A,S,LW：Opus Raw（48,52,58°）PT：White Hot Versa #7BALL：Chrome Tour X
ジーノ・ティティクル、新ドライバー投入2戦目でツアー8勝目！去年から替えたクラブは？【WITB】
【画像】ティティクルの使用クラブを1本1本拡大して見る
ジーノ・ティティクル、新ドライバー投入2戦目でツアー8勝目！去年から替えたクラブは？【WITB】
