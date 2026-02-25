ミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得した村瀬心椛（２１）、木村葵来（２１）、長谷川帝勝（２０）が２４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。３人の仲の良さにＳＮＳ上も沸いた。

長谷川と村瀬は１０年、木村と長谷川＆村瀬は遠征を共にするようになって４年ほどで、「（仲いい？）そうですね、よくケンカもするし」と長谷川が笑顔で話すほどの仲の良さ。帰国して会見を終え、ホテルについてすぐに一緒に帰国したスノボ勢で長谷川待望の焼肉を食べに行っており、村瀬は「ほんとは寿司食べたかったんですけど」と笑わせた。

スノボチームといえば、今大会、コーチが手作りする大きなおにぎりも話題に。競技前に大きなおにぎりを食べる木村の姿もカメラにとらえられ、「バリ可愛い！！」「木村選手がおにぎり食べててかわいいｗ」などと反響を呼んだ。

番組では、人気のおにぎり専門店が３人のためにオリジナルで作った「雪山ペペロンおにぎり」を用意。村瀬が「これ（この店）、（前に）並んでめっちゃ行列だったんで、諦めたんですよ」と念願のおにぎりに大喜び。どうぞ、と声をかけられた瞬間、長谷川が一瞬でかぶりつき、「早っ！」「かわいい」とスタジオでも声があがった。

ＶＴＲ中も村瀬がおにぎりを食べていたり、満面笑顔でパクパクと食べる木村、３人ともおにぎりに手を添えて米粒が落ちないよう気を付けながら本気で食べる姿が視聴者にも好感。「スノボメダリスト３人が仲良くおにぎり食べてるの微笑ましい 仲良いなぁ」「スノボの選手みんな仲いいね 長谷川選手のおにぎりの食レポ仕上がってる！ みんなずっともぐもぐしてるのいいね」「おにぎりを美味しそうにパクパクもぐもぐ ほっこりしちゃいました」などの声があがっていた。