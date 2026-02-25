59歳・RIKACO「顔のたるみ改善！」“巡りのいい顔”を作る独自のセルフケアを紹介 日常生活で心がけるべきポイントも明かす
タレントのRIKACO（59）が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「顔のたるみ改善！『巡りのいい顔』を作る方法」と題して自身が普段行っているセルフケアについて紹介し、「知りたい情報でした」「真似してみます〜」などと反響を呼んでいる。
【動画】「真似してみます〜」59歳・RIKACOが実践している“巡りのいい顔”を作るセルフケア
紹介されたセルフケアは「頭皮のブラッシング」「（首などのコリをほぐす）ストレッチ＆マッサージ」「（顔まわりの）リンパドレナージュ」の大きく3つ。顔のたるみが頭や首のコリと深く関わっていることに着目し、頭皮全体や首まわりの血行を良くし、リンパを流すことが男女問わず大切だと説明している。中盤からは実際に床に横になり、マッサージボールで首の後ろをほぐす様子も紹介した。
全体を通して「血行を良くすること」「体を冷やさない」ことを心がけて生活し、セルフケアを行うことがポイント。人に頼るのも良いがまずはセルフケアで自分ができることをコツコツとやることが大切で「食べ物もそうだし、こういった顔のたるみもそうだし、体のストレッチもそうなんだけど、自分でできることを自分でやるっていうのが私はとても大切なことだと思ってます。その積み重ねが自分を作っていく。だらしない感じになっちゃったらそれなりのだらしない体、だらしない顔になっていくので、なるべくだらしなくしないように自分をかまう、自分を見張る、気をつけるっていうことが素敵に年を重ねるポイントなんじゃないでしょうか」とメッセージを届けている。
この動画に、コメント欄には「自分を意識する事って大切ですね」「自分でも運動やマッサージをして体をほぐし、体を温めて血行を良くする、本当RIKACOさんの言うとおりですね」「配信いつもためになります ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
