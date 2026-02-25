（左から）純烈・後上翔太、横山由依 （C）ORICON NewS inc.

　元AKB48で現在は俳優・タレントとして活躍する横山由依（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌謡コーラスグループ・純烈の後上翔太（39）との2ショットを公開した。

【写真】「お顔が似てらっしゃる」横山由依＆純烈・後上翔太の夫婦2ショット

　横山は「『 新婚さんいらっしゃい！』夫婦で出演させていただきます」と告知し、夫婦ショットをアップ。手のひらを広げた“おそろい”ポーズでほほ笑む2人が写し出されている。

　「55周年を迎えたあたたかい空間の中で MCのお二人の優しさに包まれて とても楽しい時間でした」と和やかに進んだ収録を振り返った。

　この2ショットに、ファンからは「このご夫婦素敵すぎる…」「リアル新婚さん」「かわい〜い！」「お二人見てるだけでほっこり癒されます」「お顔が似てらっしゃる」「放送めっちゃ楽しみすぎる〜」などの声が寄せられている。

　2人は2024年12月に結婚を発表した。