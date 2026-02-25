

文化放送は、3月5日（木）午後7時00分より、ボーイズグループ・OWV（オウブ）が出演する特別番組『OWVの逆転満塁OWVラン！』を生放送する。

OWVは、中川勝就、本田康祐、佐野文哉、浦野秀太からなる、2020年9月デビューの4人組ボーイズグループ。グループ名「OWV」には、“Our only Way to get Victory～勝利を掴む僕たちだけの道～ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

このたび、グループ名のとおり、唯一無二の道を切り拓いてきた彼らが、デビュー5周年の節目に文化放送で初の冠番組に挑む。

「どんな状況下でもヒットにとどまらず、常に一発逆転のホームランを狙い続ける、力強いラジオパーソナリティへと成長してほしい」という願いが込められた番組タイトルのとおり、生放送ならではの緊張感の中、彼らがどのような“逆転劇”を見せるのか注目だ。

OWVは、今回の特番にあたり、以下のコメントを寄せている。

「このたび、文化放送さんで特番『OWVの逆転満塁OWVラン！』が決定しました！ ありがとうございます！！ OWVというグループは、メンバー全員がフルスイングで常にホームランを狙っています！ 今回は生放送ということで、ホームランを打てるのか、それとも空振りになってしまうのか、ぜひリアルタイムで結果をお楽しみください！」

なお、番組では、下記のテーマでリスナーからメールを募集中。

メールの宛先：special@joqr.net ※件名（タイトル）には「OWVラン！」と明記。

＜メールテーマ＞

○私のホームランエピソード

…リスナーの身の回りで起きた“ホームラン級”のエピソードを募集。OWVが「ソロHR」「ツーランHR」「スリーランHR」「満塁HR」の4段階でジャッジします。うれしかったこと、驚いたことなど、ドデカいホームラン級エピソードを募集する。

○超最新！私のまわりの大谷さん情報

…大谷翔平選手情報ではなく、「あなたのまわりにいる“大谷さん”情報」を募集。友達の大谷さん、上司・部下の大谷さん、大谷翔平選手に似ている人など、“大谷さん”の最新情報を募集する。

【特別番組概要】

■番組名：『OWVの逆転満塁OWVラン！』

■放送日時：3月5日（木） 午後7時00分～8時00分 ＊生放送

■出演：OWV（中川勝就、本田康祐、佐野文哉、浦野秀太）

■推奨ハッシュタグ： #OWVラン