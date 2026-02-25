「現場が命です。足を運んで、話を聞いて、それだけではありません。まとめる力も必要です。決定する力も必要です。実行する力が1番必要なんですよ、皆さん！」

任期満了に伴う石川県知事選挙が2月19日に告示され、出陣式でこう第一声を上げたのは現職・馳浩知事（64）。自民党、日本維新の会、連合石川などの推薦を受け、「復興と挑戦」を掲げて2期目に挑んだ。

「能登半島地震後初となる今回の知事選は、馳氏、前金沢市長の新人・山野之義氏（63）、ボランティア団体前事務局長の新人・黒梅明氏（77）の三つ巴の戦いとなりました。馳氏は9日の政策発表会見で、現職の実績と国や県とのネットワークを活かした本格的な復旧・復興の加速化などをアピール。水道料金の基本料金無償化の延長や災害公営住宅家賃の3年間全額負担、能登事業者支援センター強化として金融専門家を配置することなどを重点政策に掲げています」（全国紙政治部記者）

選挙期間は3月8日の投開票まで17日間。遊説など各候補者の選挙活動が活発化するなか、馳氏が、妻でタレントの高見恭子（67）に言及する一幕があった。

馳氏は24日にXとインスタグラムで《「奥さん（高見恭子）は石川県知事選の応援に来ないのか？」と言われることがあります》と切り出し、《結論から申し上げますと、来ません。私が「来なくて良い」と伝えているからです》と投稿。

その経緯について《初めて選挙に立候補した際、妻は金沢に来て一生懸命「馳をお願いします」と活動してくれました。マスコミには事前にその様子は放送しないでほしいと依頼し、約束していたんですが、ある社が勝手に全国放送に流してしまった》と明かし、《次の日に、妻は番組のレギュラーを降ろされてしまいました。本当に申し訳ないことをしてしまったと、後悔しました》と告白した。

そんな馳氏は《芸能人として長年働いてきた妻の生き方を心から尊敬しています。私は夫として、妻の人生と生き方を守りたい》とつづり、《妻の手伝いがないことで選挙に負けるようなら、それは私の力不足であり、全ての責任は私にあります。その覚悟でこの選挙に挑んでいます。どうかご理解ください》と呼びかけたのだった。

馳氏の思いがけない告白に、《そういうことがあったとは》《めっちゃかっこいいやん》《奥様を守る姿勢、素晴らしいと思います》と驚く声が続々。ある芸能関係者は言う。

「馳氏はプロレスラー時代の’95年3月に、恭子さんと結婚しました。同年7月の参院選で石川県選挙区から初出馬し、SNSでは当時を振り返って言及したものと思われます。

選挙において妻など候補者の家族が応援演説に駆けつけることは珍しくありませんが、特定の候補者が有利になるような人物のテレビ出演はNGとされています。テレビ各局も候補者の親族の取り扱いには慎重になっており、石田純一さん（72）が’16年7月の都知事選に出馬した際も妻・東尾理子さん（50）の出演番組がお蔵入りになったといいます」

馳氏が文部科学相を務めていた’15年11月には、結婚20周年を迎えて「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー」に選出されたことも。馳氏は高見とともに初めて公の場に登場し、夫婦円満の秘訣について「やっぱりずっと同じベッドで寝ていることでしょう。死ぬまで同じ布団を分け合います」と仲睦まじさをアピールしていた。

いっぽう知事選の遊説には、“代打”として強力なサポーターも駆けつけてくれていたようだ。

23日に更新したXとインスタグラムの投稿では、《娘が仕事を休んで応援に駆けつけてくれています》と報告。《父としては嬉しくもあり、申し訳なくもあり。でも何よりも心強い応援に、感謝しています》とつづり、愛娘の様子を収めた動画も公開。そこには白いベンチコートに「娘です」と記されたタスキをかけ、道路を走る車に笑顔で手を振る若い女性の姿が収められていた。

動画を見たユーザーからは、《昔テレビでみた、奥さまに、どことなくたたずまいがそっくり！》《お嬢様、本当に綺麗》《娘さんの優しいお人柄が伝わってきます。元気いただきました。ありがとうございます》と称賛する声が寄せられている。

家族の支えを糧に、勝利を掴みとることはできるだろうか。