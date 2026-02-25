ストレッチで「筋肉を意識」するのは大間違い！リラックスがストレッチの質を劇的に変えるワケ【世界一すごいストレッチ】

【ストレッチのウソ】伸ばす筋肉を意識するのは逆効果

ストレッチにはまだ迷信や誤解が多く、スポーツジムやフィットネスクラブなどで指導しているトレーナーやインストラクターでさえ勘違いしているものがあります。その一つが「意識」の問題。

使う筋肉を意識することによって筋肉の収縮力を発揮しやすくなるので、筋トレでは「使っている筋肉を意識してください」と指示されるはずです。鍛える筋肉を見たり、触ったりすると実際に筋力は高まります。逆に、テレビを見ながら、あるいは誰かとおしゃべりをしながらといった状態での筋トレは効果半減です。

ストレッチでも同じように「伸ばしている筋肉を意識してください」といわれることがあるかもしれませんが、これはNGと覚えておいてください。そもそも筋肉は、縮むことはできても、自力で伸びることはできません。意識すると筋肉が収縮しやすくなるということは、逆に筋肉を伸ばしにくくなる、ということにほかならないからです。特に意識をせずに脱力させ、気持ちよさを感じながら正しいフォームでストレッチをすることが大切です。

さらに、意識すると心身のリラックスを妨げてストレッチ効果が十分に発揮されない可能性も。頭で考えると、無意識のうちに体全体に力が入ってしまいがちだからです。適温の室内でゆったりした音楽をかけ、アロマやお香を焚くなどして、リラックスしやすい環境で行えば、ストレッチの効果はさらに高まります

【出典】『世界一すごいストレッチ』監修：坂詰真二