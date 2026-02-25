◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会滋賀県支部予選（２１日・甲賀市民スタジアム） ◆中学生の部・決勝 湖南ボーイズ８―１大津瀬田ボーイズ＝５回コールド＝

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、続々と代表が決まった。中国ブロック予選（小学生の部）では、東広島ボーイズ（広島県支部）が劇的なサヨナラＶ。２年ぶりの本大会出場を果たした。中学生の部では滋賀県支部から湖南ボーイズ、兵庫県西支部から明石ボーイズがともに３年連続の切符獲得。兵庫県東支部では兵庫夙川ボーイズがシーソーゲームを制し、７年ぶりの本戦出場を決めた。

今年も強かった。支部予選３連覇を決めた湖南ナインが、歓喜の舞にようやく表情を緩めた。岩田主将は「プレッシャーは少しあったけど、初回から流れに乗ることができた。ベンチの雰囲気も良くて勝つことができた」と笑みを広げた。

初回に一色の適時打などで４点先取し、３回は１年・伊藤の走者一掃の二塁打などで再び４得点。大勢を決めた８番打者は「感触はめちゃくちゃ良かった。１年生だけど、全国でも活躍をしてチームに勢いをつけたい」と自信を深めた。

今大会は全３戦コールド勝ちで、失点はわずか「１」。決勝でチーム最多の３安打した扇の要・犬丸は「メチャクチャうれしい。去年のベスト４を上回る優勝で先輩への恩返しをしたい」と決意。岩田も「全国行きはゴールでなくスタート。去年（メンバー入りした選手）の経験と新しい戦力の融合で戦績を残したい」と先輩超えの頂点を狙う。