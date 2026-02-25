◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県東支部予選（２１日・ＲｅＦｉｌｌスタジアム） ◆中学生の部・決勝 兵庫西宮ボーイズ６―８兵庫夙川ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、続々と代表が決まった。中国ブロック予選（小学生の部）では、東広島ボーイズ（広島県支部）が劇的なサヨナラＶ。２年ぶりの本大会出場を果たした。中学生の部では滋賀県支部から湖南ボーイズ、兵庫県西支部から明石ボーイズがともに３年連続の切符獲得。兵庫県東支部では兵庫夙川ボーイズがシーソーゲームを制し、７年ぶりの本戦出場を決めた。

打ち合いを制した。兵庫夙川が１３安打８得点で逆転優勝。２度のビハインドをひっくり返した冨田主将は「最高の気分！」と仲間の気持ちを代弁した。

３番打者の一発がチームを勢いづけた。１点リードの２回２死二塁、倉地が変化球をフルスイング。「打った瞬間『あっ、来た』という感じ」。５０メートル６秒６の俊足を飛ばしてランニング２ランでリードを広げた。

一時逆転を許した４回は小技で見せた。１死二塁から４番・古谷が「後ろにつなぐ気持ちで」同点の右前打。相手守備の乱れに乗じて三塁を陥れると、続く冨田が初球でスクイズを決めた。「サインを見て体が震えた」。主将は冗談めかして振り返ったが、きっちり転がし決勝点を奪った。

初出場の前回（第４９回大会）は、堂々の準優勝。冨田は「一番のチームになりたい」と、わずかに及ばなかった“あと１勝”に目標を定めた。