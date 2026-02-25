日本時間午後５時４０分にブロック豪中銀（ＲＢＡ）総裁が座談会に出席する。日本時間きょう午前９時半に１月の豪消費者物価指数が発表されており、前年比の伸びは３．８％で、前月の３．８％から変わらず、市場の予想を上回り、２－３％のインフレ目標レンジからの上方乖離は改善しなかった。根強いインフレ圧力を踏まえ、ブロック総裁が追加利上げに言及するようであれば、豪ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧米の中銀関係者も発言する。日本時間午後７時にブイチッチ・クロアチア中銀総裁が欧州議会に出席、同２６日午前０時４０分にバーキン米リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加、同２６日午前１時にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁が講演、同２６日午前３時２０分にムサレム米セントルイス地区連銀総裁が講演することになっている。



MINKABU PRESS

外部サイト