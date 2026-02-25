日本国債10年利回り、日銀人事発表後上昇、いったん調整も高い水準



日本国債10年利回りは午前の2.09％台から日銀人事発表を受けて2.13％まで上昇。その後いったん2.11％近くまで下げたが、直近2.127％まで上昇。



新しい審議委員として発表された二名のうち浅田氏は、2016年の産経新聞でのインタビューにおいて、「政府はさらに大々的に国債を発行し、日銀が市場や民間銀行を通じて購入すればいい。事実上の「ヘリコプターマネー」を進めるべき」と発言したことがあり、今回の国債利回り上昇に寄与しているとみられる。もう一人の審議委員指名の佐藤氏もリフレ派として知られている。



JGB10y 2.127％

