昨季のサイ・ヤング賞でＷＢＣ米国代表のＰ・スキーンズ投手（パイレーツ）が、１次ラウンドを突破することを前提に本大会で２試合に登板する見込みだと２４日（日本時間２５日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＫ・ローゼンタール記者が伝えた。

前日２３日（同２４日）には２年連続サイ・ヤング賞で同国代表のＴ・スクバル投手（タイガース）は１次ラウンドのみで、準々決勝以降は登板しないことが明らかになったが、同記者は２人について「キャリアの段階が異なる。スキーンズがスクバルとは異なる形でＷＢＣに臨み、米国代表のためにより多くのイニングを担う計画を立てているのは驚くことではないのかもしれない」と指摘。米専門局「ＦＯＸスポーツ」の取材でスキーンズは「進むべきところまで進めば、また決勝トーナメントで投げることになるだろう」と語ったという。

また、米国先発陣の一角を担う予定のＬ・ウェブ投手（ジャイアンツ）の２試合先発するつもりだと話したといい、「最後までやり通すつもりだよ。みんなと一緒に、ずっとそこにいたいんだ」と明かした。一方でスクバルについて、同サイトは「ＦＡイヤーを迎えるスクバルだが、まだ年俸調停権を得ておらず、あと４シーズン球団保有下にあるスキーンズよりも金銭的リスクが大きい立場にある」とかばった。