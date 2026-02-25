◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会兵庫県西支部予選（２１日・淡路佐野運動公園第２野球場） ◆中学生の部・決勝 播磨ボーイズ３―８明石ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、続々と代表が決まった。中国ブロック予選（小学生の部）では、東広島ボーイズ（広島県支部）が劇的なサヨナラＶ。２年ぶりの本大会出場を果たした。中学生の部では滋賀県支部から湖南ボーイズ、兵庫県西支部から明石ボーイズがともに３年連続の切符獲得。兵庫県東支部では兵庫夙川ボーイズがシーソーゲームを制し、７年ぶりの本戦出場を決めた。

明石ナインが、筧監督の信念に勝利で応えた。手放しで喜べる内容でなくても、３年連続“春切符”を獲得。山内主将は「監督さんは２位が大嫌い。苦しい試合展開にはなったけど、目標は果たせた」と納得した。

３回１死一、二塁から１番・尾籠の左前打で先制。さらに２連続押し出し四球や相手の拙守などで、この回６点を挙げた。終盤６回には江嵜がリードを４点に広げる適時三塁打。２安打１打点２得点の７番打者は「下位打線で流れをつくって上位に回せた」と笑った。

先発・扶川は３回２／３を３失点で一度マウンドを降りたが、７回無死一、二塁で再登板。３人斬りで勝利に導き、「気持ちが崩れずに立ち直れた」とうなずいた。打線の得点は２イニングのみで、計６安打。それでも、勝つ。全国常連の強豪が投打で地力を示した。