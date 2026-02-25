フィギュアスケート女子の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２５日、京都・宇治市内で練習を公開。前人未到の４連覇が懸かる世界ジュニア選手権（３月４〜７日、エストニア・タリン）に向け「シーズン最後なので（意識するのは）４連覇ではなく、楽しんで自分の見せたい滑りをして、笑顔で終わること」と抱負を語った。

この日、島田は浜田美栄コーチにアドバイスを受けながら、トリプルアクセルと４回転トウループの大技も入念に確認。「（出来は）６０〜７０％くらい」と厳しく自己評価したが、それぞれの修正すべき点は把握している。

ミラノ五輪は年齢制限で出場できなかった。フィギュア日本代表の印象に残った活躍について聞かれると、ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”（三浦璃来、木原龍一）を挙げ「ショートでミスがあったのに、一晩で切り替えて素晴らしい滑りを見せた。感動しました」。同学年である中井亜美＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝の銅メダル獲得も「プレッシャーとか緊張というより、楽しんでいるなと感じた。楽しんで銅メダルを取って帰ってきたのがすごい」と称賛した。

３０年にフランス・アルプス地方で開催される次回五輪へ「今回、ジュニアで一緒に戦っていた選手が出ていて、夢から目指すものになってきたかな。団体戦も出られるように頑張りたいし、金メダルを取れるように４年間、考えてやっていきたい」と思いを強くしていた。

島田は３月１に出国し、５日にショートプログラム、７日にフリースケーティングに出場する。