ネプチューンの堀内健、タレントの朝日奈央らが２５日、都内で「ビックカメラ」の新オリジナルブランド記者発表会に出席した。

「ビックアイデア」という新たなブランドを立ち上げ、ドライヤーやヘアアイロン、タオルなど多様なプロダクトを発売する。家電を買う際のマイルールについて尋ねられた朝日が「実際に店舗に行って、店員さんに結構な尺でお話を聞くこと」と説明すると、堀内は「『すげー！』となって喉が渇くから水分補給します」と笑わせた。

この日のイベントでは商品開発会議を行い、「ビックアイデア」で作ってほしいものについてプレゼン。朝日は「（落ち込んだときに）背中をポンポンたたいてくれる機械」「名前を教えてくれるメガネ」と日常に根ざした回答で開発担当者も前向きに応じた。

堀内は「名倉潤貧乏ゆすり発電機」とピンポイント過ぎる回答。「本番でもずっとしていて『潤ちゃん、貧乏ゆすりしいるよ』って言うと『筋トレや』って（笑）。そのエネルギーがもったいないので、発電機にできないかなって。（妻の）渡辺満里奈ちゃんも喜ぶと思うんです」と主張していた。