お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が24日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。SNSの誹謗（ひぼう）中傷について語った。

新山は「SNSを気にするなってよく言われるのですが、気にするし、気にした方がいいやろとひっかかります」「そもそも自分の評価の声を聞きに行くことの何が悪いのか理解できません」と主張。自身に対する批判的な意見をエネルギーに変換していることを明かした。

新山は「気にせぇへんヤツの方が大人みたいな。精神的に上みたいな」と現在の風潮を分析した上で、「批判に対して向き合って、戦って、超えようと思って結果出した方が上じゃないですか？」と疑問を呈した。

これに対して、お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまは「真っ当な批評だったら向き合って正しいことして勝ったは分かるんですけど、だいたいの誹謗中傷って建設的ではない。わけ分からない悪口言われた時にそれと戦いようがなくないですか」と主張。「なんでこれを倒そうとしちゃうんですか？」と投げかけると、新山は「倒すのが楽しいと思うタイプ」と答えた。

倒し方について「売れて倒すんです」と説明。「“おもんない”とか“平場弱い”とかスクショ撮って、待ち受けにしたりする。エゴサして、探して捉えて、ハメる」と明かすと、くるまは「何してんの！？何で？」と理解できない様子だった。

新山は「そのエネルギーが俺の中でけっこう強くて。M-1とかもほんまにそうやった」と告白。さや香はM-1で2017年に決勝に進出したが、18年から20年は準々決勝敗退。21年は準決勝敗退だた。「言葉的にきついんですけど、殺意みたいなものがM-1とかお笑いファンにも沸いてて」と明かし、「基本逆恨みできたのかもしれない」と振り返った。