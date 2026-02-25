【西友】最新チラシは100円台の食材・日用品がどっさり！野菜に魚、歯ブラシも...。《3月1日まで》

2026年2月23日から、トライアル・西友全店で「PB祭り」が開催中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっている西友のチラシから、お得なPB商品をピックアップして紹介します。チラシの対象期間は2月23日から3月1日までです。

プライベートブランド（PB）商品を中心に打ち出した今週のチラシは、とにかく"税込み100円台"が充実。毎日使う食品や日用品が手に取りやすい価格でそろい、家計の強い味方になってくれそうです。

100円台だと気軽に買えそう...！

みなさまのお墨付きからは、100円台で楽しめる商品が多数登場しています。

しょうゆヌードル（78g）、シーフードヌードル（74g）、海老の旨みがしみた小海老天そば（69g）が各116円。

きぬ豆腐は（150g×3）で96円、手揚げ風あぶらあげ（2枚入り）が106円です。

また、おいしいプレーンヨーグルト（400ｇ）は139円。

トライアルオリジナルからは、バターロール（6個入）が105円、レーズンバターロールは（6個入）は116円。そして、トライアルブレッド（6枚）は95円で販売中です。

さらに、シナモン香るアップルパイは159円と、パン類をお得価格で楽しめます。

今回のチラシは、「特別なごちそう」よりも「毎日の必需品」が強い印象。100円台中心の堅実プライスで、日々の出費をしっかり抑えてくれるラインアップです。

また、200mlパックの100％ジュース（アップル・グレープ・ピーチミックス・マスカットミックス）が73円。この価格帯はまとめ買いがおすすめです。冷蔵庫にストックしておけば、朝食やおやつ、おでかけなどで大活躍します。

青果コーナーでは、宮崎・愛知県産などの国内産ピーマン（1パック）が139円、栃木・熊本県産などの国内産トマト1個が106円に。香川・兵庫などの国内産レタス1個は193円です。

日常使いしやすい野菜が100円台に。献立に取り入れやすい価格帯なのがうれしいポイントです。

さらに、サーモントラウト切身も1切150円。魚がこの価格で手に入るのはありがたい......！ 夕食のメインにも、お弁当にも使えそうです。

"PB祭り"というだけあって、オリジナル商品もお得感たっぷり。

食品だけでなく、日用品も見逃せません。

ペーパーふきん（200枚）と、先細毛歯ブラシ（ふつう・やわらかめ）は各108円。

約100円で購入できるので、ストック補充のチャンスです。

東京バーゲンマニア編集部