スパークルホースの生涯と音楽に迫るドキュメンタリー映画『This Is Sparklehorse（原題）』が、『悲しくて美しい世界／THIS IS SPARKLEHORSE』の邦題で4月24日よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿 K’s cinema、アップリンク吉祥寺ほかにて公開されることが決定した。

本作は、スパークルホースの中心人物であったマーク・リンカス本人の死の直前に録られたインタビューと、親交のあったミュージシャンや映画監督デヴィッド・リンチらの証言によって、その実存と音楽に迫るドキュメンタリー。近年でもR&Bシンガーのメイヴィス・ステイプルズがカバーアルバム『Sad And Beautiful World』（2025年）でリンカスの曲をカバーするなどその評価が高まっているスパークルホース。内なる悪魔と闘い続けた男が紡ぐ音楽と、その人生の軌跡が描かれる。

ニルヴァーナのカート・コバーンが亡くなった翌年、1995年にファーストアルバム『Vivadixiesubmarinetransmissionplot』をリリースし、一躍その名を広めたスパークルホース。レディオヘッドやR.E.M.などのオープニングアクトにも抜擢され絶頂の最中にある時、スパークルホースの中心人物であるリンカスは、レディオヘッドとの欧州ツアーの最中にアルコールと薬物の過剰摂取により倒れてしまう。なんとか一命をとりとめたものの、その後遺症はその後の人生に大きく禍根を残すものとなる。そして、6枚目のアルバムの制作中、2010年にマークは自ら命を絶った。

あわせてメインビジュアルと場面写真も公開。メインビジュアルは馬の被りものでギターを弾く姿がメインに配置され、「ただ幸せになりたかっただけ」とコピーが添えられている。

場面写真には、リンチのほか、マーキュリー・レヴのジョナサン・ドナヒュー、クラッカーのデヴィッド・ロウリー、PJハーヴェイとのタッグで知られるミュージシャン／プロデューサーのジョン・パリッシュらの姿が切り取られている。

【コメント】・デヴィッド・リンチ（映画監督）

話をする必要がないほど、私たちは分かりあっていた。

・チャールズ・フレイジャー（小説家）

マーク・リンカスの音楽……長いコード、歪み、そして訥々としたリズムは、私が再生ボタンを押した瞬間に、誰かが考え、感じ、創造している音のようだ。この映画で称賛に値する多くの要素の中でも、その抑制された表現に注目したい。悲劇的な、断ち切られた人生を描きながらも、真の物語は達成の美しさにあることを、一瞬たりとも忘れていない。

・パティ・スミス（ミュージシャン、詩人）

それはまるで、圧縮されてダイヤモンドになる石炭のように暗く、深い夜に散りばめられた明けの明星のようにきらめいていました。この才能豊かな人物がどれほどの苦悩を味わったかは、誰にも計り知れません。彼が自ら命を絶つに至った経緯も、私たちには知る由もありません。※マーク・リンカスの死に際しての追悼の言葉

・岡村詩野（音楽評論家）

いつまでもその作品を、その功績を語り継いでいくべき、そんなアーティストがいることを忘れてはいけない。スパークルホース＝マーク・リンカスはまさにそうした“寡黙なる饒舌な”ミュージシャンである。その歌声とメロディ、歌詞は、あまりにも寂しく、やるせない。こういう表現者に自ら命を絶たせてしまった現代社会を思うに、やはり私たちは語り継いでいかねばならないと思うのだ。

