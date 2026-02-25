重ねて塗れば塗るほど老け見えしちゃう！化け子さん流若見えベースメイク【下地編】
【画像で見る】つけすぎNG！下地の使用量の目安
YouTubeでも大人気の美容系クリエイター・化け子さんに、40代以降の肌にぴったりなベースメイク術を教えてもらいました。今回は「下地編」。肌悩みを隠したくてつい厚塗りになりがちな世代だからこそ、下地の塗り方やなじませ方を意識して、脱・老け顔に！
教えてくれたのは▷化け子さん
■下地だけの軽やかメイクで化粧崩れともおさらば！
下地、ファンデーション、コンシーラーと、アイテムを重ねるごとにメイクは厚くなり、ナチュラルとはかけ離れた顔に。当然、崩れやすくもなります。どうせシミを隠せないのなら、いっそファンデーションを割愛してみては？ むだに重ね塗りをするより、程よく補整できる下地でくすみを払うのが、40代以降の肌にはおすすめです。
■下地選びのポイント
・ベージュ〜オレンジ系 （くすみ肌にはラベンダー系、ピンク系はNG）
・ピタッとフィットするもの
・トーンアップするもの
・程よくツヤのあるもの
■使ったのはコレ！
ツヤと透明感が増し増し！
「キャンメイク」のモイストプリズムプライマー 01 ライトベージュを使用。￥990／井田ラボラトリーズ 0120-44-1184（お問い合わせ先）
1．両手になじませる
少量の下地を手にとり、両手のひらをすり合わせて薄くのばします。
2．顔全体にスタンプ塗り
化粧水をつけるように、両手で顔全体をハンドプレス。やさしく絹ごし豆腐にスタンプ塗りするイメージで。指で塗り広げると、圧がかかってたるみの原因に。
NG
みんながやりがちな数点のせはNG！ つける量が多くなるうえ、均一にのばすのが難しくなり、ムラができるのでやめましょう。
3．スポンジで押さえる
さらにスポンジでやさしくトントンとなじませます。目の下や鼻の周りなど、凹凸のある部分もこれできれいに密着。決してこすらないことが重要なポイント！
下地は完成！
下地の前には、日焼け止めを
今どきの下地は、UVカットのものがほとんど。とはいえ紫外線対策を下地だけに任せたりせず、日焼け止めも塗りましょう。ファンデを塗らない分、しっかり日焼け対策を！
■こんな下地も！
雪肌精 BLUE アウェイクニング マイ トーン プライマー￥4,950（編集部調べ）／コーセー 0120-526-311（お客様相談室）
肌本来の明るさを生かしながら、凹凸やくすみ、色ムラを均一に整えてくれる美容液下地です。
エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ SP＋ aa ￥3,410／エリクシール 0120-770-933（エリクシールお客さま窓口）
UVカットだけでなく、大人肌のくすみをカバーして自然にトーンアップする効果まで。
＊ ＊ ＊
下地は、数点のせをしていたのでNGと知ってびっくり！ 意識してみると、肌に圧をかけながら伸ばしていることに気づきました。たるみが気になっているので、早速スタンプ塗り＆スポンジに変えたいと思います！
撮影／大森忠明 取材・文／長田由香