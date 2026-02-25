軽やかメイクで化粧崩れを防ぐ！化け子さん流若見えベースメイク【下地編】


YouTubeでも大人気の美容系クリエイター・化け子さんに、40代以降の肌にぴったりなベースメイク術を教えてもらいました。今回は「下地編」。肌悩みを隠したくてつい厚塗りになりがちな世代だからこそ、下地の塗り方やなじませ方を意識して、脱・老け顔に！

教えてくれたのは▷化け子さん

本名：岸順子。1966年生まれ。芸能界で長年活躍する現役ヘアメイク職人。登録者数42万人超えの人気YouTubeチャンネル「ヘアメイク職人 化け子の駆け込み寺」を運営。『化け子のオキテ。:オトナのための　シン常識の美活ワザ100』（主婦と生活社）など、著書多数。

■下地だけの軽やかメイクで化粧崩れともおさらば！

下地、ファンデーション、コンシーラーと、アイテムを重ねるごとにメイクは厚くなり、ナチュラルとはかけ離れた顔に。当然、崩れやすくもなります。どうせシミを隠せないのなら、いっそファンデーションを割愛してみては？　むだに重ね塗りをするより、程よく補整できる下地でくすみを払うのが、40代以降の肌にはおすすめです。

■下地選びのポイント

・ベージュ〜オレンジ系 （くすみ肌にはラベンダー系、ピンク系はNG）

・ピタッとフィットするもの

・トーンアップするもの

・程よくツヤのあるもの

■使ったのはコレ！

ツヤと透明感が増し増し！

「キャンメイク」のモイストプリズムプライマー 01 ライトベージュを使用。￥990／井田ラボラトリーズ 0120-44-1184（お問い合わせ先）

1．両手になじませる

少量の下地を手にとり、両手のひらをすり合わせて薄くのばします。

2．顔全体にスタンプ塗り

化粧水をつけるように、両手で顔全体をハンドプレス。やさしく絹ごし豆腐にスタンプ塗りするイメージで。指で塗り広げると、圧がかかってたるみの原因に。

NG

みんながやりがちな数点のせはNG！　つける量が多くなるうえ、均一にのばすのが難しくなり、ムラができるのでやめましょう。

3．スポンジで押さえる

さらにスポンジでやさしくトントンとなじませます。目の下や鼻の周りなど、凹凸のある部分もこれできれいに密着。決してこすらないことが重要なポイント！

下地は完成！

下地の前には、日焼け止めを

今どきの下地は、UVカットのものがほとんど。とはいえ紫外線対策を下地だけに任せたりせず、日焼け止めも塗りましょう。ファンデを塗らない分、しっかり日焼け対策を！

■こんな下地も！

雪肌精 BLUE　アウェイクニング マイ トーン プライマー￥4,950（編集部調べ）／コーセー 0120-526-311（お客様相談室）

肌本来の明るさを生かしながら、凹凸やくすみ、色ムラを均一に整えてくれる美容液下地です。

エリクシール デーケアレボリューション トーンアップ SP＋ aa ￥3,410／エリクシール 0120-770-933（エリクシールお客さま窓口）

UVカットだけでなく、大人肌のくすみをカバーして自然にトーンアップする効果まで。

＊　＊　＊

下地は、数点のせをしていたのでNGと知ってびっくり！　意識してみると、肌に圧をかけながら伸ばしていることに気づきました。たるみが気になっているので、早速スタンプ塗り＆スポンジに変えたいと思います！

撮影／大森忠明　取材・文／長田由香