Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramを更新。『月刊ザテレビジョン』のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

【画像】阿部亮平『月刊ザテレビジョン』オフショット／岩本照＆松田元太の表紙ビジュアル

■ホテルライクな空間で見せる阿部亮平の自然体ショット

投稿には「#あべぐらむ」のハッシュタグを添え、複数枚の写真をアップ。ホワイトのパイピングが施されたネイビーのパジャマ姿で、ホテルの一室を思わせる空間で撮影されたカットが並ぶ。

1枚目は、下からのアングルでこちらを見つめるアンニュイな表情が印象的なアップショット。2枚目では、ドアからひょっこり顔をのぞかせ、人差し指を唇に当てる“シー”ポーズを披露。ドアノブには「Ryohei Room 1127 Don’t Disturb」と書かれたプレートが掛けられており、遊び心あふれる演出も目を引く。

さらに、ベッドに横たわりカメラを見つめるカットや、布団にくるまりながら唇を尖らせた横顔、洗面台の前で歯磨きをする姿など、まるで1日のプライベートをのぞき見しているかのようなショットも公開された。

リラックスした雰囲気と、ふとした瞬間にのぞく端正なビジュアルとのギャップに、ファンからは「彼氏感強すぎて頭抱える」「色気やばい」「本当に美人」「破壊力抜群」」「サラスト阿部ちゃん大好き」「需要わかりすぎてる」といった声が寄せられている。

■『月刊ザテレビジョン』表紙は岩本照＆松田元太

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/