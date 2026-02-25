25日15時現在の日経平均株価は前日比1351.94円（2.36％）高の5万8673.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は913、値下がりは631、変わらずは48と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を494.70円押し上げている。次いで東エレク <8035>が194.54円、ファストリ <9983>が88.24円、フジクラ <5803>が53.15円、ファナック <6954>が35.10円と続く。



マイナス寄与度は26.47円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が14.71円、ニトリＨＤ <9843>が5.26円、しずおかＦＧ <5831>が3.44円、高島屋 <8233>が2.82円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、不動産、ゴム製品と続く。値下がり上位には鉄鋼、銀行、鉱業が並んでいる。



※15時0分3秒時点



