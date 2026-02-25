25日午後2時現在、佐渡市や見附市などのホームページなどが閲覧できない状態が続いています。



佐渡市によりますと、25日午後0時45分から市のホームページが閲覧できない状態が続いていています。原因は分からず復旧のめどはたっていません。



また、見附市でも25日午後0時40分ごろから市のホームの閲覧ができない状態が続いています。市によりますと、市議会や市立病院、消防本部、市立小・中・特別支援学校のポータルサイトなども見られません。原因は、データセンターのネットワーク障害によるものということです。



見附市は現在対応中で、復旧のメドが判明したらお知らせするとしています。



また、糸魚川市や魚沼市のホームページも閲覧ができない状態が続いています。