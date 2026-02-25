中国の研究チームが新発見、初期植物の陸上での大規模拡大が4億年余り前にさかのぼる

初期の植物がいつ陸上に進出して拡大し、地球システムに影響を及ぼし始めたのかを特定することは、地球システムの進化を研究する上で重要な課題の一つです。中国科学院地質地球物理研究所の趙明宇研究員のチームは、陸上植物が地球の表層環境を形作り始めたのは、これまで考えられていたよりもさらに早い時期であったことを発見しました。この研究成果は2月24日、国際学術誌「ネイチャーエコロジー＆エボリューション」に掲載されました。

陸上植物と海洋の一次生産者が作り出す有機物には顕著な違いがあります。陸上植物が生成する有機物は、有機炭素とリンの比率（C/P比）が高いという特徴があります。陸上植物が大陸上で拡大するにつれ、それに伴って陸上由来の有機物の生成量も増加しました。これらの陸上由来の有機物は河川を通じて海洋に運ばれ、海洋堆積物中のC/P比を上昇させました。陸上由来の有機炭素の生成と、それが海洋で堆積・埋蔵されるプロセスとは密接に関連していることから、海洋砕屑（さいせつ）性堆積物中のC/P比は、陸上由来の有機炭素がどれだけ海洋に流入したかを調べるための重要な指標になります。

研究チームが分析したところ、C/P比は約4億5500万年前から顕著な上昇を示しており、この変化は初期の陸上植物の拡大が、この時期に著しく進んだことを反映しているということです。（提供/CRI）