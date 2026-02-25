◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

男子シングルスの2回戦が行われ、張本智和選手(世界ランキング4位)が、ベスト16進出を決めました。

張本選手はこの日、スペインのアルバロ・ロブレス選手(同84位)と対戦。第1ゲームは序盤からリードを広げ、危なげなくこのゲームを先取すると、第2ゲームは逆転で落とします。

それでも第3ゲームは一転、序盤から攻めの姿勢を貫き7-1とリードを広げ、相手もそこから粘りをみせ追い上げますが11-7で逃げ切りに成功。あと1ゲーム奪えば勝利となる第4ゲームでは、中盤までリズムよく得点を重ねて優勢に進めると、再び相手の粘りにあいますが、大事なところで得意のチキータやフォアハンドを決めます。試合を通して相手の戦略をうまく読み、ラリーで力の差をみせつけた張本選手。このゲームもしっかりと取り切り、3-1(11-7、10-12、11-7、11-8)で勝利しました。

張本選手の次戦は、ベスト8の座をかけてアレクシス・ルブラン選手(同14位)とパトリック・フランチスカ選手(同23位)の勝者と対戦します。