30年前のトヨタ“オープンカー”に「懐かしい！」の声 “トヨタ車の展示は全体の2割のみ”「トヨタ博物館」が伝えたい思い

30年前のトヨタ“オープンカー”に「懐かしい！」の声 “トヨタ車の展示は全体の2割のみ”「トヨタ博物館」が伝えたい思い