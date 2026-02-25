栗原類、自身の発達障害の特性語る 注意欠如、記憶上の障害とともに歩む日々「同じミスを何度も繰り返してしまう」
俳優の栗原類（31）が25日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）に出演。公表している発達障害の特性を明かした。
【写真】「才能ありまくり」「王子様みたい」バレエに励む栗原類の近影
この日番組では「大人の発達障害」について特集。20代以降に発達障害だと診断される人が多い現状や、障害との向き合い方について議論を深めた。また発達障害の主な特性を解説。事例としてADHD（注意欠如・多動症）、ASD（自閉スペクトラム症）、SLD（限局性学習症）を紹介した。
自らの特性について問われた栗原は「不注意。言われたことをその時は覚えるんですけれど、脳の仕組み上、即忘れちゃったり。翌日になると忘れてしまうから同じミスを何度も繰り返してしまう」と告白した。
さらには「長期記憶・短期記憶が苦手っていうのがある。あと若干SLD。学習障害が少しある。こういう台本とか文字を読んでいる時に、配置がちょっとずれたりしているのがたまにあったりします」と語った。
