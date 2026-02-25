堀内健、意外な対人関係の工夫を告白「でもバレてる」
お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が25日、都内で行われた『ビックカメラ 新オリジナルブランド記者発表会』に登壇し、意外な対人関係の工夫を明かした。
【集合ショット】かわいい…！カラフルな窓から顔を出す堀内健＆朝日奈央
イベントには、朝日奈央とともに登壇。朝日にツッコまれつつ、進行も気にしないマイペースさを見せていた堀内。「絶対売れないけれど、買いたいもの」というテーマでのトークでは、朝日が「名前を教えてくれるイヤフォン」を提案。「街中で『ウェイ！久しぶり！』って言われて、プライベートで会ったのか、仕事で会ったのか…というときに。あとはアシスタントMCをしているときにとなりのMCさんが名前が出てこなかったときに助けたい」と真剣に回答した。
これに「わかる。本当にわかる」と大きな共感を見せていた堀内は、「どうしてるんですか？そういうとき」と聞かれ、「俺は携帯にテレビ局とか名前とか入れて、（誰かに会ったときに）ずっと調べて…」と意外な対人関係の工夫を告白。しかし続けて「でも調べてるのバレてるから」と明かし、笑いを誘っていた。
イベントにはほかに、ビックカメラ・秋保徹代表取締役社長、有末航太朗商品開発室室長が登壇した。
