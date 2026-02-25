兵庫県西宮市の白鹿記念酒造博物館「酒ミュージアム」に今月、バーチャルユーチューバー（Ｖチューバー）の応援広告が登場している。

美術館や博物館の魅力を発信するＶチューバーのファンらが、その活動を後押ししようと全国１３施設に出した広告の一つで、施設も新たな来館者の掘り起こしに期待する。（阪神支局 岡大賀）

魅力発信に一役

日本酒の仕込みの道具などが並ぶ酒ミュージアムの一角に、額に入ったポスター大の広告が置かれている。描かれているのはＶチューバーの「儒烏風亭（じゅうふうてい）らでん」のキャラクターだ。

Ｖチューバーは、ネット上で仮想の姿で活動する配信者。らでんは、２０２３年から活動する４人組ユニット「ＲｅＧＬＯＳＳ」のメンバーで、学芸員の資格を持つ美術や落語を愛する女子として、ＳＮＳで美術館や博物館の情報を発信している。配信チャンネルの登録者は１２０万人を超え、各地の美術館で企画展の音声ガイドに採用されるなど人気を集めている。

応援広告は、ファン有志でつくる「でん同士企画部」が約１０万円の費用をかけて作成した。らでんのユーチューブに誘導する２次元コードがついており、Ｖチューバーとしての活動を応援するとともに、自分たちでも美術館の魅力発信に一役買おうと、らでんの「誕生日」の２月４日にあわせ、らでんが発信してきた施設などで掲示した。

企画部のメンバー、神戸市須磨区の会社員男性（４６）は、「最初はビジュアルにひかれたが、芸術に関する着眼点に驚かされ、自分も積極的に美術館を訪れるようになった。『施設に足を運ぶきっかけ作りを』という、らでんさんの思いを応援したい」と語る。

全国１３施設に

施設側も好意的で、多くが無料での設置に協力し、設置施設は予定の８から１３に拡大。岐阜県現代陶芸美術館（岐阜県多治見市）のように、らでんの等身大パネルを合わせて展示して協力する施設もある。

酒ミュージアムでも学芸員の宮丸晶さん（２８）が、応援広告のそばにファンらが寄せ書きできる「でん同士ノート」を用意した。これまでに「私の知識や興味を広げてくれてありがとう」「らでんちゃんに出会い、学芸員を目指しています」などと約８０人が書き込んだ。宮丸さんは「広告を機に全国からお客さんが訪れ、若い男性も増えた。日本酒の奥深さを広く知ってもらうことにつながれば」と話す。

各施設での応援広告の掲示は、一部を除き２８日まで。

◆応援広告＝アイドルやアーティストのためにファンがお金を出し合って駅などに掲示する広告。韓国発祥の文化で、駅広告を手がける「ジェイアール東日本企画」（東京）によると、日本でも２０１９年頃から増え始めた。誕生日に合わせた広告は「センイル広告」（センイルは韓国語で誕生日の意）とも呼ばれる。