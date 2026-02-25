東京・お台場の海に、海草や海藻が茂る「藻場（もば）」をつくる取り組みが進んでいる。

光合成による二酸化炭素（ＣＯ２）の吸収効果に着目した試みで、魚のすみかになるほか、水質改善も期待できるという。温暖化に伴う海水温の上昇で各地の藻場は減少しており、東京港の再生を目指す動きとして注目されている。（松下聖）

種まき会

お台場海浜公園（東京都港区）で昨年１２月中旬、東京都などの主催により、親子連れら約２００人が参加して海草「アマモ」の種まき会が開かれた。

参加者は、のりに２ミリほどのアマモの種を混ぜたものをシートに塗り広げ、ダイバーが沖合４０メートルの海中に沈めた。４月頃には５０センチ程度にまで育つという。海釣りが趣味という東京都瑞穂町の小学５年女子児童（１１）は「アマモがたくさん生えて、いろんな魚が釣れる海になってほしい」と話した。

「江戸前」という言葉が象徴するように水産資源に恵まれてきた東京湾も、東京港周辺では埋め立てが進み、藻場は次々に姿を消した。河川からは窒素やリンを含む排水が流れ込み、赤潮を引き起こすなど水質の悪化を招いている。

同公園は東京五輪・パラリンピックでトライアスロンやオープンウォーターの会場になったが、水質や悪臭を懸念する声が出た。海草や海藻には窒素やリンを吸収する働きがあり、藻場は水質改善にもつながる。都は２０２２年度から東京港内で藻場をつくる実証実験を進め、今年度は本格的な藻場づくりに着手。環境保全への理解を深めてもらうため、都民らを招いた種まき会を企画した。

今後、お台場に加え東京港野鳥公園（大田区）など計５か所でアマモやワカメの藻場づくりをスタートさせ、生育状況を定期的に観察しながら定着を目指す。都港湾局の堀江良彰・環境対策担当課長は「東京港を豊かな海にしていきたい」と意気込む。

ブルーカーボン

近年、藻場は温室効果ガスの削減策として脚光を浴びている。

アマモなどの海草やコンブ、ワカメなどの海藻がＣＯ２を取り込み、海底や深海に蓄積・貯留される炭素は「ブルーカーボン」と呼ばれる。世界的な森林火災や伐採の広がりで、樹木が吸収する炭素（グリーンカーボン）が減少する中、海に囲まれた日本ではブルーカーボンの重要度が高い。魚類や甲殻類など多様な生き物が生息する場ともなり、水産資源の回復につながる利点もある。

国土交通省は、全国１４か所の港湾で藻場や干潟の整備・再生に取り組んできた。山口県周南市では、工事で出た土砂で３０ヘクタールの人工干潟を造成したところ、アマモなどが自然発生したという。横浜港でも護岸整備を通じた藻場の形成が進む。

環境保護に関心を寄せる企業も積極的だ。日本製鉄は０４年度から製鉄の過程でできる副産物を「肥料」として役立てている。北海道増毛（ましけ）町沖の藻場は７年で５倍超に広がり、現在は全国７０か所で漁協や自治体とともに藻場づくりに取り組んでいる。

海水温上昇

ただ、日本全体では藻場の減少傾向に歯止めがかかっていない。国立環境研究所によると、２３年度の面積は１４万８０００ヘクタールで、１９９０年度から半分未満に縮小した。海水温の上昇による枯死や、魚やウニなどによる食害が原因とされる。

ここ数年、藻場に悪影響を及ぼしているのが猛暑だ。横浜市などでアマモ場の再生活動にあたるＮＰＯ法人「海辺つくり研究会」によると、市内でつくった藻場は２０２０年頃にほぼ消滅し、２３年には千葉県木更津市にあった天然の藻場もなくなったという。種まき用の種の確保にも苦労する状況で、古川恵太理事長は「藻場の生育条件は水温が２８度以下。海水温が３０度を超える暑さではどうしようもない」と頭を抱える。

日本は５０年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指す。国立研究開発法人・港湾空港技術研究所の桑江朝比呂（ともひろ）・沿岸環境研究領域長は「達成には藻場が欠かせない」とした上で、「高水温に耐えられる品種を生み出すなど、行政や民間の連携を強化していく必要がある」と話している。