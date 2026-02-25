ほわっと光る!「はなまるおばけ」マスコットライトがカプセルトイに登場
アイピーフォーは、「はなまるおばけ ほわっと光るライト」(1回400円)を、2026年2月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。
「はなまるおばけ ほわっと光るライト」
サンリオの「はなまるおばけ」が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場。
はなまるおばけは、今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。
底面のスイッチをONにすると、手のひらサイズのはなまるおばけがふんわり優しく光って癒やしてくれる。スイッチをOFFにすれば、マスコットとして部屋に飾って楽しむこともできる。
おすわり にっこり
おすわり ねむり
おすわり きょとん
ハートだっこ えがお
ハートだっこ みつめる
ハートだっこ うぃんく
ラインナップは「おすわり にっこり」「おすわり ねむり」「おすわり きょとん」「ハートだっこ えがお」「ハートだっこ みつめる」「ハートだっこ うぃんく」の全6種。価格は1回400円。
(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
「はなまるおばけ ほわっと光るライト」
サンリオの「はなまるおばけ」が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場。
はなまるおばけは、今日もがんばった“あなた”にハナマルをくれる、不思議なおばけ。
底面のスイッチをONにすると、手のひらサイズのはなまるおばけがふんわり優しく光って癒やしてくれる。スイッチをOFFにすれば、マスコットとして部屋に飾って楽しむこともできる。
おすわり にっこり
おすわり ねむり
おすわり きょとん
ハートだっこ えがお
ハートだっこ みつめる
ハートだっこ うぃんく
ラインナップは「おすわり にっこり」「おすわり ねむり」「おすわり きょとん」「ハートだっこ えがお」「ハートだっこ みつめる」「ハートだっこ うぃんく」の全6種。価格は1回400円。
(c) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339