¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¡¸µ¥«¥Î¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë½÷À·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢£²£´Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µ¥«¥Î¡¦¥ê¥Á¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö½÷·Ý¿Í¥á¥¤¥¯¼¼¥È¡¼¥¯¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¥Ê¥À¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤¸«¤·¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡£·ë¹½Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îø°¦¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¡Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ë¥ê¥Á¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÃÏÊý¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤³¤ÎÁ°¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ò¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤½¤ì¤¬Á´Éô¥ê¥Á¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈË½Ïª¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹Á¡¢¹Á¤Ç¥ê¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¡×¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤À¤±¤É¤Í¡£¥ê¥Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£¥Ê¥À¥ë¤Ë¡Ö¡Ê¥ê¥Á¤È¡Ëº£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£²ñ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Á¤Ë¥ê¥Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤«¤Î¥ê¥Á¤ËÅö¤¿¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÍßË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¾®ÅÄ·ë´õ¤Ë¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÁêÊý¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¤Ï¡Ö»ä¡¢Íè¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ö¤ë¤Þ¤â¡Ö¡Ê¾®ÅÄ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Á»÷¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¡Ê¾®ÅÄ¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Á¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£