ドライブラインベースボール・ジャパンの協力を得てルネサンスが開講

スポーツクラブの「ルネサンス」は25日、「ドライブラインベースボール・ジャパン」の協力のもと、プライオボールとドリル（投げ方）を正しく安全に学べる「プライオボール 正しい使い方スクール」を、小学4年生〜中学生を対象に順次開講すると発表した。プライオボールの正しいドリルを体系的に学べる日本初のスクールで、球速アップと怪我予防を両立させる投球メカニクスの最適化を支援していくとしている。

プライオボールとは、世界最先端の科学的野球トレーニングラボ「ドライブラインベースボール」（米ワシントン州）が投手・野手のスローイングメカニクス改善を目的に開発した、重さの異なるカラフルなボールと練習ドリル。

球速アップと怪我予防を同時に目指せる練習法として世界中で採用されている。MLB30球団で活用され、ドジャース・大谷翔平投手らトップ選手も多数使用。日本球界でも利用者が増えている。

プライオボールの特長である「選手自身がパフォーマンス向上の感覚に気づき、身につけていく」学習モデルを、ドライブラインベースボール・ジャパンが整備。ルネサンスのスタッフが育成年代に合わせて最適化しながら指導する。世界標準のトレーニングを学べる。

スクールは「海老名ビナガーデンズ24」「イオンモール座間24」「岐阜LCワールド24」「広島ボールパークタウン24」「熊本光の森24」で開講され、順次拡大予定。少人数グループ（定員制）で実施される。週1回（月4回）で、月会費は1万1000円（税込）となっている。（First-Pitch編集部）