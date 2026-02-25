【しまむらスカート】がいい仕事する！ 大人が真似したい♡「シャレ見えコーデ」

春らしい着こなしを楽しむなら、一点投入でおしゃれ度UPを狙えるスカートを持っておくといいかも。今回は【しまむら】のスカートを使った「シャレ見えコーデ」をご紹介。サテンや花柄を採用した華やかなスカートが、大人コーデで活躍してくれそうです。

上品なサテンスカートで大人顔コーデに

【しまむら】「omiサテンフレアSK」\1,639（税込）

大人も着まわしやすい、ストンと落ちるIラインシルエットのサテンスカート。光沢があって華やかながら、きれいめだけでなくカジュアルコーデになじむのも魅力です。ボリュームのあるキルティングアウターとも好相性。中のトップスをスカートにインして縦のシルエットを意識すると、スタイルアップ効果に期待できるので、ぜひ真似してみて。

淡色のスカートでコーデに抜け感をプラス

【しまむら】「TT*TOMOマーメイドSK」\1,969（税込）

白系カラーのスカートを取り入れれば、一気に春らしさアップ。こちらは生地に花柄が入ったマーメイドシルエットで女性らしさたっぷり。トップスはシックなカラーを選ぶと、大人らしく上品に仕上がりそうです。ニュアンス柄のトップスと合わせれば、ワンツーコーデでもシャレ感のある着こなしに。

