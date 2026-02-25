映画「マイティ・ソー」などで知られる俳優のクリス・ヘムズワース（42）は、娘インディアちゃん（13）のために、タトゥーのひとつを除去することをやめたのだという。娘たちに昔、よく読み聞かせていたという児童文学作家のドクター・スース氏の「きみの行く道」の絵のタトゥーを腕に入れているクリス。飽きてきたため、除去しようと思ったが、インディアちゃんが実は気に入っていたと知り、1回の施術でやめたというエピソードを明かしている。



【写真】妻の「ワイスピ」女優は透け感満載コーデ 肩をやさしく抱くマーベル俳優

ポッドキャスト「SmartLess」でクリスはこう話した。「ドクター・スースのタトゥーがあるんだ。娘によく読んであげていて、母も僕に読んでくれていた『きみの行く道』」「娘がよくそのキャラクターを描いていたから、タトゥーを入れたんだ。でもその数年後に『飽きたかも』って思ってね。だから除去を始めた。レーザー除去を1度やったら、娘が帰ってきた時、『消えてきてる。どうしたの？』って言うんだ」「『嫌になっていなかったっけ？』って言ったら『全然、大好きだよ』って言われてね。だから、消えかけているけど、まだあるんだ」



また、クリスの腕にある数々のタトゥーの中には、娘のデザインのものもあると明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）