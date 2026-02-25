サンエックスの「すみっコぐらし」が、秋葉原の老舗メイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」と初のコラボレーション。

「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェを期間限定で開催します！

また、秋葉原・大阪でのコラボカフェに加え、神田明神でのスペシャルライブも開催予定です☆

サンエックス「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェ

スケジュール：

東京開催期間：2026年5月15日（金）〜7月31日（金）会場：あっとほぉーむカフェ AKIBA カルチャーズZONE店 R（東京都千代田区外神田 1-7-6 AKIBAカルチャーズ ZONE 5F）大阪開催期間：2026年8月7日（金）〜9月14日（月）会場：あっとほぉーむカフェ 大阪本店1階（大阪府大阪市浪速区日本橋 4-9-13 SEM ビル）スペシャルコラボステージ開催日：2026年5月6日（水・祝）会場：神田明神ホール（東京都千代田区外神田2丁目16−2神田明神文化交流館2F）

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」と、インフィニアが運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」が初のコラボレーション。

2026年5月15日〜7月31日までは東京・秋葉原で、2026年8月7日〜9月14日までは大阪にて、コラボレーションカフェが開催されます！

2026年で22年目を迎える「あっとほぉーむカフェ」は、“心の温度が上がる場所”がコンセプトのメイドカフェ。

秋葉原カルチャーの一端を担いながら、国内外の幅広い世代に親しまれてきました。

今回は、そんな「あっとほぉーむカフェ」ならではな“おもてなし”の世界観と「すみっコぐらし」が持つ、やさしく・寄り添うような魅力が融合。

コラボレーション期間中は、「すみっコぐらし」の世界観を表現した店内演出や、コラボ限定メニュー、コラボグッズの販売などを予定しています☆

カフェの長年のファンだけでなく、初めて「すみっコぐらし」や「あっとほぉーむカフェ」に触れる人も楽しめる内容を展開。

さらに、開催を記念した特別企画として、スペシャルステージが実施されます！

神田明神ホール（東京都千代田区）にて、「すみっコぐらし」のキャラクターと「あっとほぉーむカフェ」のメイドが共演する、スペシャルコラボステージです。

詳しいコラボ内容や提供メニューについては、順次情報が発表されます☆

「すみっコぐらし」と老舗メイドカフェのコラボカフェを、東京・秋葉原と大阪で開催。

サンエックスの「すみっコぐらし×あっとほぉーむカフェ」コラボカフェは、2026年5月15日〜7月31日まで東京・秋葉原で、2026年8月7日〜9月14日まで大阪で開催します！

