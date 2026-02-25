プロ技ヘッドスパを自宅で叶える新発想の毎日ケア！ダヴィンチクリエイト「リラックスヘッドスパ 至福づつみ」
プロのドライヘッドスパ発想を自宅で取り入れられる「至福づつみ」が、CreemaSPRINGSで注目を集めています！
107個のやわらか突起で頭皮を包み込む設計で、軽い力でも使いやすい点が魅力です。
2026年2月21日時点で支援総額が100万円を超え、2026年3月24日23時59分まで予約販売中。
ダヴィンチクリエイト「リラックスヘッドスパ 至福づつみ」
発表日：2026年2月21日予約販売チャネル：CreemaSPRINGS支援総額：100万円超（2026年2月21日時点）プロジェクト期間：2025年12月24日0時0分〜2026年3月24日23時59分
ダヴィンチクリエイトは、日常の困りごとを解決する商品を企画・販売するブランドです。
同ブランドは「こんなのあったらいいな」を形にする開発方針で、生活導線に合う実用品を展開しています。
今回の「至福づつみ」は、頭皮ケアを短時間で続けやすくするためのドライヘッドスパ用アイテムです。
107個突起の包み込み設計
突起数：107個使用方式：上から軽く押して頭皮を刺激
内側に配置された107個の突起が頭部全体へ同時に圧をかけ、点ではなく面で刺激しやすい構造です。
軽圧でも使えるため、短い休憩時間に取り入れやすい頭皮ケア習慣です。
3色バリエーションと硬さの違い
カラー：透明（やわらかめ）カラー：グレー（かため）カラー：レッド（かため）
透明はやわらかめ、グレーとレッドはかために分かれており、好みの押し心地を選びやすい構成になっています。
色と硬さを同時に選べるため、家族で使い分ける運用にも対応しやすい仕様です。
持ち運びやすいサイズと素材仕様
サイズ：直径190mm×高さ120mm重量：約165g材質：PVC（ポリ塩化ビニル・ノンフタル酸樹脂）生産国：日本
約165gの軽量設計で、出張や旅行バッグにも入れやすいサイズ感です。
折りたたみ可能な形状なので、移動先でも頭部ケアを継続しやすい実用モデルです。
入浴前後に使えるケア動線
使用シーン：自宅／旅行先使用環境：浴室での使用にも対応
お風呂でも使えるため、シャンプー前の頭皮ケアを生活ルーティンに組み込みやすくなります。
頭皮を清潔に保ちたい日にも活用しやすく、毎日のセルフケアを続けるきっかけになるアイテムです☆
クラウドファンディング期間中は先着割引やまとめ買い割引も用意され、導入ハードルを下げやすい販売設計です。
頭皮ケアを自宅で始めたい人にとって、機能と使いやすさを両立した選択肢になりそうです。
プロ技ヘッドスパを自宅で叶える新発想の毎日ケア！
ダヴィンチクリエイト「リラックスヘッドスパ 至福づつみ」の紹介でした。
